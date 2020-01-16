Нур-Султан, , 11:15 — REGNUM Четыре гражданина Киргизии погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Актюбинской области Казахстана, сообщили 16 января в пресс-службе департамента полиции республики.

Авария произошла 16 января в 1 час 30 минут (23:30 мск) у поселка Иргиз на трассе Самара — Чимкент. Водитель автомобиля LADA 21 070 не справился с управлением из-за гололеда, в результате чего произошел занос.

Транспортное средство выехало на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Chevrolet Cruze. В результате аварии водитель LADA и трое его пассажиров скончались на месте, еще одна пассажирка была госпитализирована.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2019 года в Казахстане было зарегистрировано 14 835 дорожно-транспортных происшествий, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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