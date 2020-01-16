Самара, , 11:13 — REGNUM Автобус с детьми выехал в кювет на трассе М-5 «Урал» в Самарской области. Об этом 16 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло утром 16 января в Ставропольском районе.

По предварительной информации, 20 детей ехали из Тольятти в Самару на экскурсию. Осуществляя поворот, из-за гололеда, водитель допустил съезд автобуса в кювет.

К счастью никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов пересадили пассажиров в другой автобус, и они продолжили свое путешествие.