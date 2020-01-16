Анкара, , 10:58 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали высокопоставленного офицера по подозрению в связях с ФЕТО, об этом 16 января сообщает Anadolu Ajansi.

Задержанным стал генерал-лейтенант Метин Ийидил, он был арестован в столице государства, городе Анкара на основании ордера, выданного прокуратурой.

Примечательно, что ранее Ийдил уже задерживался правоохранительными органами, более того, он был приговорен к пожизненному заключению за участие в попытке государственного переворота в стране, однако был оправдан вышестоящей инстанцией.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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