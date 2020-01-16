Дамаск, , 10:50 — REGNUM Вооруженные силы Сирии ликвидировали в провинции Идлиб 39 террористов, об этом 16 января сообщает Al Arabia.

По данным журналистов, столкновения произошли в двух деревнях региона, неподалеку от города Маарет ан-Нуман, который в настоящее время контролируется боевиками.

Как передавало ИА REGNUM, внутренний конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время правительственные войска практически очистили страну от террористов благодаря поддержке ВКС России.

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