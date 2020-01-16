Омск, , 10:44 — REGNUM Молодой курсант внезапно умер в казарме Омского бронетанкового инженерного института в ночь на 15 января.

Внешних признаков насильственной смерти на теле курсанта 2000 года рождения не обнаружили. Предварительной причиной смерти стала сердечная недостаточность, передаёт Om1.ru, ссылаясь на источник.

По информации источника, у курсанта оторвался тромб.

«Возможно, сердечная недостаточность у него развилась из-за серьёзных нагрузок», — предполагает омский портал.