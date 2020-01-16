Улан-Удэ, , 10:42 — REGNUM В Улан-Удэ правоохранители задержали трёх участников организованной преступной группы, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Бурятии, группу организовал местный житель, который вовлёк в свой план знакомых мужчину и женщину.

Взяв в аренду три помещения в разных частях города, они начали незаконно проводить азартные игры под видом букмекерских контор. Посетители вносили в кассу деньги и оставляли документ, взамен получая пластиковые карты с персональным виртуальным счётом и кодом доступа к игровому сайту. Заведения работали круглосуточно.

«За время существования игровых залов злоумышленники извлекли от незаконной деятельности значительный доход, который строго учитывался — по каждому заведению велись ежемесячные финансовые отчеты», — отметили в СКР, добавив, что в группе была определённая иерархия.

Раскрыть группу удалось сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Бурятия. Помогли в этом и результаты журналистских расследований.

В рамках возбужденного уголовного дела, оборудование из залов, документы и деньги были изъяты. В настоящее время решается вопрос о заключении задержанных под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, в ноябре 2019 года выяснилось, что игорный клуб работал в культурном-спортивном комплексе Улан-Удэ. Как сообщало ИА REGNUM, в результате была уволена со своего поста директор комплекса Анастасия Кузовлева, занимавшая также должность председателя комитета администрации города.

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