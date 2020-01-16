Шахты, Ростовская область, , 10:38 — REGNUM Причины пожара, произошедшего в частном доме в Ростовской области, устанавливают специалисты. В помещении были обнаружены тела двух человек — мужчины и женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 16 января.

Трагедия произошла произошла поздним вечером 15 января на улице Южной в посёлке Талый в городе Шахты. Площадь возгорания по прибытию пожарным расчётов составила 6 кв. метров. К тушению пламени было привлечено 15 человек и шесть единиц техники.

«В результате пожара в частном доме погибли мужчина и женщина. Личности устанавливаются. В 00:20 16 января была объявлена ликвидация пожара», — уточнили в ведомстве.