Саратов, , 10:43 — REGNUM В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе под Саратовом погибли четыре человека. Об этом 16 января сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

По данным пресс-службы, приводимым ТАСС, трагический инцидент произошёл в 04:20 мск на 158-м км трассы Р-158 в Татищевском районе Саратовской области. Столкнулись легковой автомобиль «ГАЗ» («Волга») и минивэн Hyundai.

«В результате ДТП четыре человека от полученных травм скончались, двое доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства выясняются», — говорится в сообщении.

Также указывается, что среди погибших в ДТП есть граждане иностранных государств.

«В «Волге» находился только водитель, он скончался, в минивэне погибли трое, все они иностранные граждане», — также сообщили в ГИБДД.

При этом, как сообщает региональный Минздрав, ещё пять человек получили ранения различной степени тяжести, состояние троих из них оценивается как «от средней тяжести до тяжелого».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее 13 человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Ульяновской области.