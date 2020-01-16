Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:33 — REGNUM Потерпевшая во время стрельбы в здании суда Новокузнецка женщина прооперирована, сообщает портал VSE42.Ru со ссылкой на региональный центр медицины катастроф.

Уточняется, что сейчас она находится в реанимации, её состояние оценивается как стабильно тяжелое, прогноз на выздоровление положительный — жизненно-важные органы не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавшая при стрельбе в новокузнецком суде проходила свидетелем по одному из рассматриваемых дел.

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