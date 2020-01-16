Красноярск, , 10:29 — REGNUM Молодой мужчина, подозреваемый в ограблении продавца павильона, задержан в Красноярске по горячим следам. Об этом 16 января сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Задержанный подозревается в том, что угрожая холодным оружием женщине-продавщице он похитил из кассы в торговом павильоне три тысячи рублей и сотовый телефон Samsung стоимостью восемь тысяч рублей.

С помощью ориентировки, составленной со слов потерпевшей, полицейские нашли и задержали 26-летнего подозреваемого в разбойном нападении.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Задержанному, оказавшемуся жителем Красноярска, грозит наказание до 10 лет лишения свободы.