Соледар, ДНР, 16 января 2020, 10:29 — REGNUM За минувшие сутки киевские силовики трижды нарушили режим прекращения огня в ДНР, сообщили 16 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На донецком направлении ВСУ применили вооружение БМП и гранатомёты АГС. На юге ДНР зафиксировано использование крупнокалиберного стрелкового оружия.
Всего боевики ВСУ выпустили 24 единицы боеприпасов.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в ДНР погиб один военнослужащий Народной милиции.
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