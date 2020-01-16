Москва, , 10:23 — REGNUM Следственный комитет РФ опубликовал на своей странице в YouTube видео из здания районного суда в Новокузнецке, где злоумышленник открыл стрельбу.

По версии следствия, утром 45-летний вооруженный ружьем мужчина пришел в мировой суд, на входе его остановил пристав, подозреваемый нанес ему огнестрельное ранение. злоумышленник прошел в кабинет и ранил 43-летнюю женщину, находившуюся в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу. Пристав скончался в машине скорой помощи. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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