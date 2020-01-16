Воронеж, , 10:16 — REGNUM Бывший сотрудник полиции предстанет перед судом в Воронеже по обвинению в организации разбойного нападения, сообщил 16 января ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

21-летний бывший полицейский полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Воронежу Дмитрий Л. обвиняется по статье об организации разбойного нападения по предварительному сговору, а также о незаконном приобретении оружия. По делу также проходят двое 24-летних воронежцев, Евгений Б. и Владимир Ф.

По версии следствия, в августе 2019 года Л., находясь при исполнении своих должностных обязанностей в составе пешего патруля, нес службу по охране общественного порядка на территории Южного микрорайона Воронежа. Он обратил внимание на мужчину, который распивал спиртное в общественном месте, и доставил его в отдел полиции. Уже в отделе он провёл личный досмотр задержанного и обнаружил при нём крупную сумму денег.

Чтобы завладеть ими, сотрудник полиции сообщил своим знакомым, как выглядит их будущая жертва и время его выхода из отдела полиции. По указаниям бывшего полицейского Б. и Ф. проследили за мужчиной до дома, избили его и похитили сумку с деньгами в сумме 50 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Левобережный суд Воронежа.