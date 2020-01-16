Уфа, , 10:20 — REGNUM Председателя участковой избирательной комиссии г. Екатеринбурга и его знакомого обвиняют в Башкирии в мошенничестве. Об этом 16 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, летом 2019 года один из фигурантов уголовного дела обнаружил на сайте «Авито» объявление, в котором говорилось о продаже дорогостоящего компьютерного оборудования. Следователи считают, что обвиняемый сказал потерпевшему, что поскольку находится в другом городе, то купить данное оборудование сможет, только прибегнув к услугам транспортной компании. А товар он оплатит после его поставки.

Продавец согласился с этими условиями и передал лжесотруднику транспортной компании компьютерную технику стоимостью 376 тысяч рублей.

По версии следствия, похищенным имуществом обвиняемые распорядились по собственному усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ. Сообщается, что обвиняемые свою вину полностью признали и возместили причиненный ущерб.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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