Углегорск, Сахалинская область, , 10:23 — REGNUM Подростки в сахалинском Углегорске спасли жизнь замерзавшему мужчине, который лежал в снегу без сознания.

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Семеро подростков — Антон Мордовин, Никита Баженов, Даниил Федоров, Максим Данилов, Андрей Васильев, Максим Ломакин, Неятбек Холматов и Эдуард Гуров во время прогулки заметили лежащего на сопке в снегу мужчину.

Как рассказала местная газета Углегорские новости, ребята несколько раз окликнули его, но человек не реагировал. Тогда мальчишки поспешили к человеку, который лежал в снегу, не подавая признаков жизни. Они поняли, что он еще жив, но без сознания. Ребята стащили мужчину с сопки и вызвали скорую помощь. Человека доставили в больницу. По словам врачей, сейчас пострадавший, которому 50 лет, получает всю необходимую медицинскую помощь, его жизнь вне опасности.

Врачи говорят, что, если бы мужчина пролежал в снегу еще несколько часов, он бы умер. Как выяснилось, это не первый случай, когда ребята спасают людей — им приходилось вытаскивать из воды тонущих людей, провалившихся под лед.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке наградили школьницу, которая спасла из огня пятерых детей. Карина Парышева спасла как своих брата и сестру, так и детей из соседней квартиры, когда начался пожар.