Москва, , 10:03 — REGNUM Следственный комитет России перепредъявил обвинение основателю группы компаний «Ваш финансовый попечитель» Василию Бойко-Великому, сообщает 16 января ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По данным собеседника издания, его также обвинили в растрате при оформлении невозвратных кредитов на общую сумму около 23 млн рублей и $120 тыс.

По версии следствия, в период с 2013 по 2018 год бизнесмен и шесть сотрудников банка «Кредитный экспресс» объединились в организованную группу и похитили свыше 180 млн рублей и $929 тыс.

Подозреваемые составляли подложные документы о якобы полученных кредитах, после чего присваивали деньги клиентов. Следствие установило 31 факт хищений.

В июне 2019 года суд арестовал Бойко-Великого, директора «Кредитного экспресса» Аллу Кабанову и бывшую управляющую московским филиалом Елену Чуеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бойко-Великий был фигурантом другого уголовного дела. По данным следствия, с марта по август 2003 года, являясь председателем совета директоров и соучредителем ОАО «Ваш финансовый попечитель» и ОАО «Русское молоко», решил обманом приобрести право собственности на земельные доли бывших работников социальной сферы реорганизованных совхозов Рузского района.

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