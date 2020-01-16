Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:01 — REGNUM Подозреваемым в стрельбе в здании суда в Новокузнецке оказался потерпевший по уголовному делу о конфликте в местном селе Артём П., пишет «Тайга.инфо».

По данным СМИ он является потерпевшим по делу об «умышленном уничтожении имущества», возбуждённому в отношении Сергея Ч. По указанному делу сегодня, 16 января, должно было состояться очередное заседание.

Сергея Ч. обвиняют в том, что несколько лет назад он протаранил ворота дома и гаража Артёма П.

«По словам одного из источников, судья по делу Сергей Ч. предложила потерпевшему «примириться» с семьёй обвиняемого. Пострадавшей во время стрельбы женщиной могла оказаться Татьяна Г., супруга Сергея Ч.», — уточняет издание.