Нур-Султан, , 09:54 — REGNUM Бывший почтенный консул Словакии в Казахстане, бизнесмен Марат Сабалаков найден мертвым на вилле в испанском городе Аликанте, сообщает издание El Dia.

Отмечается, что уроженец Алма-Аты был найден вечером 14 января в саду арендуемой виллы де ла Нусия с признаками насильственной смерти. В качестве одной из версий случившегося рассматривается несчастный случай.

Однако полицейские обнаружили следы крови не только рядом с телом, но и в доме, поэтому рассматривается также версия насильственной смерти. Тело бизнесмена передано в Институт юридической медицины Аликанте.

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что испанская полиция уже сообщила о смерти гражданина республики. В настоящее время обстоятельства случившегося выясняет консул.

По данным Forbes-Казахстан, Марат Сабалаков являлся владельцем инвестиционной компанией AS Invest Group. К проектам группы относятся объекты коммерческой и жилой недвижимости. Почетным консулом Словакии в Казахстане назначен в 2015 году.