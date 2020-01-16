Уфа, , 09:57 — REGNUM Въезд грузового транспорта в Уфу временно ограничили из-за сильного снегопада. Об этом 16 января сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, в связи с ухудшением погодных условий 16 января с 09:00 часов до 23:00 часов ограничен въезд грузовиков на дорогах Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ.

Отмечается, что о снятии этого запрета будет сообщено дополнительно.

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