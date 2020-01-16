Багдад, , 09:59 — REGNUM Военно-воздушные силы (ВВС) Ирака ликвидировали шестерых членов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 16 января сообщает Kurdistan24.

По данным журналистов, спецоперация проходила в провинции Салахуддин, террористы были уничтожены в результате двух отдельных авианалетов.

Напомним, несмотря на то, что власти Ирака давно объявили о победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? террористическая угроза по-прежнему высока в стране.

Причинами, не позволяющими полностью уничтожить влияние бандитов в государстве, являются противоречия внутри страны, а также между Багдадом и коалицией, возглавляемой США.

Читайте ранее в этом сюжете: США возобновили совместные военные операции с Ираком