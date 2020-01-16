Новокузнецк, Кемеровская область, , 09:49 — REGNUM Здание, где сегодня утром была открыта стрельба, находится в центральной части Новокузнецка.

«В нем расположены участки № 2 и № 4 мирового суда Центрального района города, а также участки № 1 и № 2 мирового суда Новокузнецкого района. Кроме того, судя по фотографиям дома, в здании находится и представительство государственной жилищной инспекции Кузбасса», — сообщает «Тайга инфо».

Напомним, что сегодня утром, 16 января, мужчина открыл стрельбу в здании суда в Новокузнецке. В ходе инцидента один человек погиб, ещё один был ранен. Стрелявший задержан. Возбуждено уголовное дело. В Новокузнецке работают следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства.

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