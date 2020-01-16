Хабаровск, , 09:53 — REGNUM Уголовное дело в связи с массовым отравлением в хабаровском интернате для пожилых людей и инвалидов возбуждено в Хабаровске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

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Следователи устанавливают обстоятельства вспышки кишечной инфекции в социальном учреждении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае 10 пациентов интерната для пожилых граждан и инвалидов госпитализированы в связи с острой кишечной инфекцией. Это не первый случай массовых отравлений в социальных учреждениях Хабаровского края. Летом и осенью 2019 года из-за несоблюдения санитарных правил происходили массовые отравления пациентов интернатов региона.