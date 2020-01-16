Екатеринбург, , 09:48 — REGNUM В Ирбите суд вынес решение в отношении ранее судимого 22-летнего жителя села Зайково, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ирбитский районный суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы в колонии.

Напомним, что инцидент произошёл 19 октября 2019 года в Зайково. Гражданин устроил пьяный дебош на остановке транспорта и был задержан сотрудниками МВД. Возле здания отдела полиции подсудимый, отказываясь выполнять законные требования представителей правоохранительных органов, нанёс удар головой в голову сотруднику патрульно-постовой службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2019 года в Верхотурье к одному году и восьми месяцам колонии был приговорён гражданин, которого признали виновным в нападении на сотрудника полиции.

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