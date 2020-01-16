Благовещенск, , 09:49 — REGNUM В восьми торговых точках Приамурья сотрудниками Роспотребнадзора выявлены факты реализации никотинсодержащих смесей, безопасность которых не подтверждена документально, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Амурском управлении Роспотребнадзора.

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Всего сотрудниками ведомства было осмотрено 497 объектов торговли и общественного питания, в 8 торговых точках и у одного оптовика было изъято 653 единицы никотинсодержащих смесей. В отношении 8 индивидуальных предпринимателей и одного юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях по статье «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов».

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии никотинсодержащие смеси могут запретить продавать даже взрослым.