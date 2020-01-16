Уфа, , 09:45 — REGNUM Патрульную очистку аэродрома начали в аэропорту Уфы из-за сильного снегопада. Об этом 16 января сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.

По сообщению пресс-службы предприятия, патрульная очистка начинается с момента выпадения осадков и до их окончания.

Для очистки аэродрома от снега задействовали подметально-продувочные, и шнекороторные снегоочистители. Кроме этого на уборке работают тракторы, погрузчики и самосвалы. Сообщается, что работа уфимского аэропорта идет в штатном режиме.

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