Сеул, , 09:51 — REGNUM Штаб-квартира полицейского агентства Южной Кореи подверглась обыску из-за подозрений во вмешательстве сотрудников президентской администрации в выборы мэра города Ульсан. Обыск провела прокуратура, сообщает 16 января агентство Yonhap.

Сотрудникам прокуратуры предстоит разобраться в событиях 2018 года, когда в офисе вице-мэра Ульсана Ким Ги Хёна перед выборами прошли обыски. Предположительно, такое указание дала администрация президента Мун Чжэ Ина.

Бывший глава города утверждает, что следственные действия проводили по инициативе президентской канцилярии, а их итогом стала победа на выборах соратника Мун Чжэ Ина — Сон Чхоль Хо.

Ранее в январе обыски в рамках этого разбирательства прошли в одном из отделов администрации президента Южной Кореи.