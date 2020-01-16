Иваново, , 09:39 — REGNUM Пассажирский автобус перевернулся у посёлка Синие Гари в Вичугском районе Ивановской области утром 16 января. В момент аварии в автобусе находились 17 пассажиров, в том числе шестеро детей.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, имеются пострадавшие. По предварительной информации, пассажиры получили незначительные травмы, данные об этом уточняются.

«Со слов водителя, он следовал из Синих Гарей в Вичугу. ДТП произошло, когда автобус поворачивал с грунтовой прилегающей дороги на главную-асфальтированную трассу, и он не справился с управлением. В результате автобус занесло, и он опрокинулся на бок», — цитирует Интерфакс представителя УМВД по региону.

Добавим, что накануне МЧС распространило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в регионе — 15−16 января прогнозируется мокрый снег и гололедица на дорогах.