Иваново, 16 января 2020, 09:39 — REGNUM Пассажирский автобус перевернулся у посёлка Синие Гари в Вичугском районе Ивановской области утром 16 января. В момент аварии в автобусе находились 17 пассажиров, в том числе шестеро детей.
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, имеются пострадавшие. По предварительной информации, пассажиры получили незначительные травмы, данные об этом уточняются.
Добавим, что накануне МЧС распространило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в регионе — 15−16 января прогнозируется мокрый снег и гололедица на дорогах.