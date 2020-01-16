Карсун, , 09:29 — REGNUM Не менее 13 человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Ульяновской области. Об этом 16 января сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, 16 января примерно в 7:20 по местному времени (совпадает с мск) на 144-м км дороги «Карсун-Ростислаевка» в Карсунском районе пассажирский автобус «ПАЗ» в условиях гололедицы съехал в кювет и затем опрокинулся.

Также сообщается, что в момент ДТП в автобусе находилось 19 человек с водителем, 13 из них обратились позднее за медпомощью.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа УМВД России по Ульяновской области и сотрудники Госавтоинспекции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что полиция в Башкирии разыскивает водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП.