Тандынский район, , 09:24 — REGNUM В Туве выясняют причины пожара в селе Дурген Тандинского района, в котором погибла женщина. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по республике 15 января, возгорание произошло поздно вечером.

Хозяин дома с детьми и племянницей в это время крепко спали, пока среди ночи их не разбудил стук в окно. Сосед через дорогу заметил пожар в доме напротив и прибежал на помощь.

«Разбудив соседей, он помог выйти им через окно, так как огонь уже охватил входную дверь. К этому времени уже приехали пожарные и оперативно потушили пламя. Самому маленькому из троих спасенных детей — 1 год и 8 месяцев», — отметили в МЧС.

В потушенной веранде было найдено тело матери детей 1987 года рождения. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

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