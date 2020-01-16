Новокузнецк, Кемеровская область, , 09:24 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о стрельбе в суде Новокузнецка, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По данным радиостанции, решение об изменении статьи принято с учётом того, что один из потерпевших скончался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после стрельбы в суде Новокузнецка Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство двух лиц» (п.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ).