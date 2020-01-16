Амстердам, , 09:21 — REGNUM Медицинский Центр Леувардена в Нидерландах стал мишенью хакерской атаки, в ходе которой была предпринята попытка взломать его компьютерную систему. Атака была обнаружена вечером 14 января, после чего был закрыт доступ извне на интранет больницы. Пока неясно, увенчалась ли хакерская атака успехом, поскольку ещё не завершено внутреннее расследование всех обстоятельств этого дела.

Вследствие принятые меры безопасности пациенты в настоящий момент лишены доступа к своему электронному досье. Кроме того, Медицинский Центр не может обмениваться данными с другими госпиталями, а сотрудники — работать из дома.

Официальный представитель больницы высказал предположение, что хакерская атака связана с уязвимостью серверов американского поставщика Citrix. 12 января стало известно, что по меньшей мере 713 серверам в Нидерландах грозит опасность взлома, после того как Национальный центр по кибербезопасности предупредил о том, что уязвимость в системах Citrix'а подвергается активным атакам.

Citrix рассчитывает не ранее 20 января разработать обновление системы, которое снимет уязвимость.