Уфа, , 09:11 — REGNUM Водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП, разыскивает полиция в Башкирии. Об этом 16 января сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, смертельная авария произошла поздно вечером в Стерлитамакском районе на 6 км трассы Стерлитамак-Стерлибашево. Неустановленный водитель, ехал на автомашине в направлении Стерлибашево. В какой-то момент он сбил 47-летнего мужчину. В результате ДТП местный житель от полученных травм скончался на месте аварии.

По предварительной версии, пешеход шел по краю дороги в попутном направлении. На одежде мужчины не было светоотражающих элементов.

Отмечается, что водитель покинул место аварии.

В настоящий момент стражи порядка разыскивают водителя, предположительно, легкового автомобиля.

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