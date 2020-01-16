Санкт-Петербург, , 09:09 — REGNUM В самом центре Петербурга утром в четверг, 16 января, водитель автомобиля не уступил пешеходу дорогу, совершил на него наезд и скрылся с места ДТП, но был задержан. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло у дома 67 по Невскому проспекту около 07:40 мск в зоне регулируемого пешеходного перехода. Водитель сбил 59-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Пострадавший мужчина с травмами средней степени тяжести госпитализирован.

«По горячим следам инспекторами ГИБДД водитель был задержан», — отметили в ведомстве.

Устанавливается его личность ведется проверка по факту ДТП.

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