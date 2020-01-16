Оренбург, , 09:00 — REGNUM ВОренбургеполицейским пришлось применить оружие во время преследования автомобиля, в котором находились наркодилеры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

«На улице Волгоградской областного центра сотрудники УНК УМВД России по Оренбургской области при поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» двумя служебными автомобилями заблокировали транспортное средство злоумышленников. Во время задержания подозреваемые попытались скрыться, в результате чего совершили неоднократные столкновения со служебными автомобилями», — отметили в ведомстве.

Для остановки транспортного средства нарушителей правоохранители были вынуждены применить оружие. За предупредительным выстрелом последовала стрельба по колесам преследуемой машины.

Подозреваемые в сбыте наркотиков задержаны. При проведении обыска у мужчин обнаружена крупная партия синтетического наркотического вещества. Часть наркотика была расфасована и готова к реализации. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотического средства в крупном размере организованной группой лиц. Его фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.