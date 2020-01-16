Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:55 — REGNUM Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Новокузнецк, где сегодня утром, 16 января, произошла стрельба в здании суда, опытных следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства. Об этом ИА REGNUM сообщили в СКР.

Напомним, мужчина открыл стрельбу в здании новокузнецкого суда. Погиб судебный пристав. Ещё один человек был ранен. Стрелявший задержан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас решается вопрос о предъявлении задержанному мужчине обвинения по статье «Убийство» и избрании ему меры пресечения.

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