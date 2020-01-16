Самара, , 08:59 — REGNUM Пожар в гаражном массиве в Самаре тушили 88 огнеборцев. Об этом 16 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в здании, расположенном в гаражном массиве на ул. Товарной 19 «а» поступило на пульт спасателям около полуночи 15 января.

По тревоге было поднято 88 спасателей, которые применили 26 единиц техники. Приехав на место происшествия огнеборцы установили, что горит гаражный массив на площади 200 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности «№ 2».

Сообщается, что погибших и пострадавших нет. В настоящее время сотрудники оперативных службы устанавливают причину возгорания.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар в кафе потушили на Камчатке