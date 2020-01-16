Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:30 — REGNUM В настоящее время следователи решают вопрос о предъявлении задержанному при стрельбе в суде Новокузнецка мужчине обвинения по статье «Убийство» и избрании ему меры пресечения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее некоторые местные СМИ сообщили, что стрелявший проходит потерпевшим по одному из дел. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

«Сейчас на месте работают следователи и полиция, выясняются все обстоятельства происшествия. Пока неизвестно, был ли нападавший участником процесса, эти обстоятельства будут выяснять», — пишет «Сибдепо» со ссылкой на свой источник информации в СКР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пострадавшая при стрельбе в суде Новокузнецка женщина проходила свидетелем по одному из дел.

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