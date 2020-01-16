Уфа, , 08:29 — REGNUM Наказание в виде 11 лет колонии назначил суд бизнесмену в Уфе, который обманывал людей, обещая построить им дома. Об этом 16 января сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде было установлено, что в 2016 году 31-летний учредитель и директор ООО «Ичхаус» и ООО «ФСК «Дом Каждому» заключил с клиентами договоры на строительство домов из СИП — панелей в Иглинском районе, городах Нефтекамске и Оренбурге. А для того, чтобы заработать себе положительный имидж, его компания построила несколько домов. Позже он перестал выполнять условия договоров, заключенных с новыми клиентами.

Все полученные от клиентов деньги коммерсант потратил по собственному усмотрению. Таким образом, он успел обмануть 19 клиентов, ущерб составил свыше 14 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Отмечается, что обвиняемый свою вину не признал.

В результате суд приговорил его к 11 годам лишения свободы общего режима и взыскал сумму причиненного ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.

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