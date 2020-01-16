Бейрут, , 08:18 — REGNUM Ливанская армия взяла под контроль район Бейрута, где расположено российское посольство. Об этом сообщает 16 января радиостанция «Говорит Москва».

В настоящее время военные заблокировали подступы к месту беспорядков, ситуация стабилизировалась. Накануне в Бейруте произошли столкновения протестующих и полиции, российская дипмиссия оказалась в эпицентре событий.

Как сообщало ИА REGNUM, манифестанты требовали освободить своих задержанных сторонников, возникли стычки с правоохранителями. Две гранаты со слезоточивым газом, применённые против демонстрантов, попали на территорию посольства. Пострадавших на территории дипмиссии не было.

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