Серов, Свердловская область, , 08:13 — REGNUM В Серове вынесен приговор в отношении 42-летнего гражданина, обвиняемого в умышленном поджоге чужого имущества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина признан виновным и приговорён к полутора годам лишения свободы в колонии. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 3,6 млн рублей. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

Следствием установлено, что подсудимый ночью 19 сентября 2019 года пришёл за спиртом к своей знакомой в дом по улице Орджоникидзе. Получив отказ, мужчина решил отомстить женщине и устроить пожар на лестничной площадке возле её квартиры. Для этого он поджог детскую коляску, оставленную в подъезде.

В результате в подъезде двухэтажного дома произошёл пожар — пострадали четыре квартиры, которые на данный момент непригодны для проживания. Таким образом, действиями злоумышленника причинён крупный материальный ущерб гражданам и муниципалитету.

Отметим, что знакомая, к которой ночью пришёл подсудимый, была осуждена в июне 2019 года за незаконную реализацию спирта и приговорена к ограничению свободы на полгода.