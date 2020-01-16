Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:05 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в районном суде Новокузнецка Кемеровской области, в результате которой погиб пристав. Об этом 16 января сообщает региональное главное управление СКР.

По версии следствия, утром 45-летний вооруженный ружьем мужчина пришел в мировой суд, на входе его остановил пристав, подозреваемый нанес ему огнестрельное ранение. Очевидец происшествия нажал на тревожную кнопку.

В это время злоумышленник прошел в кабинет и ранил 43-летнюю женщину, находившуюся в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу. После преступления мужчина был задержан прибывшими сотрудниками Росгвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, пристав скончался в машине скорой помощи, тяжелораненая женщина госпитализирована. Злоумышленник задержан. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия работает следственная группа.

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