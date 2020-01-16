Оренбург, , 08:05 — REGNUM Один человек из числа рабочих погиб из-за обвала породы на руднике Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургском крае. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе МЧС.

«В 05:40 мск поступила информация об обрушении породы на горизонте 1045 м в вентиляционном канале на ПАО «Гайский ГОК». В 6:30 было обнаружено тело одного погибшего», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Также сообщается, что работа рудника продолжается в штатном режиме, причины произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января стало известно, что на предприятиях Калужской области в четвертом квартале 2019 года произошло пять несчастных случаев, два из них — со смертельным исходом.