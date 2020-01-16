Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:03 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в суде Новокузнецка. Дело возбуждено по статье «покушение на убийство двух лиц» (п. 3 ст.30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Кузбассу.

По версии следствия, сегодня утром, 16 января, 45-летний мужчина, вооружившись ружьём, пришёл на судебный участок мирового суда в Новокузнецке. На входе его остановил пристав, в которого он выстрели. Мужчина был ранен в живот. Свидетель произошедшего нажал на тревожную кнопку. А злоумышленник в это время прошёл в кабинет, где выстрелил в 43-летнюю женщину. Мужчина был задержан приставами и сотрудниками Росгвардии. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному. Расследование уголовного дела продолжается.

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