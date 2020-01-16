Омск, , 08:10 — REGNUM Пять человек пострадали при столкновении четырёх легковых автомобилей в Омской области, на 787-м километре трассы Челябинск — Новосибирск. Об этом 16 января сообщает пресс-служба Управления МВД России по Омской области.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть 15 января около 20:30 по местному времени. Как было предварительно установлено, женщина-водитель автомобиля Skoda Rapid не справилась с управлением и на встречной полосе движения допустила столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Mitsubishi, а следом за этим — со служебным автомобилем «Нива» отдела МВД России по Одесскому району.

Через 10 минут cо стоявшей «Нивой» столкнулся автомобиль Kia Rio, в результате чего лёгкие ушибы получили остановившиеся для оказания помощи двое мужчин.

Женщина-водитель Skoda Rapid получила тяжелые травмы и госпитализирована. Также госпитализирован водитель «Нивы». Пассажир «Нивы» и двое оказывавших помощь мужчин отделались незначительными ушибами.