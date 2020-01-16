Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:48 — REGNUM Стрельба, в результате которой один человек погиб, а ещё один был тяжело ранен, произошла в здании мирового суда в Новокузнецке. Об этом сообщил ряд местных СМИ.

Отмечается, что здание расположено на улице Энтузиастов. В нём работают мировые судьи. Сейчас помещение в связи с оперативными мероприятиями временно закрыто.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новокузнецке мужчина открыл стрельбу в здании суда. Погиб судебный пристав. Ещё один человек был госпитализирован с тяжелым ранением.

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