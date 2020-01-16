Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:37 — REGNUM Второй пострадавшей при стрельбе в здании суда в Новокузнецке оказалась работница суда. Об этом сообщают «Вести».

Неизвестный открыл огонь в здании суда в Новокузнецке. Пострадали два человека — судебный пристав и работница суда, — уточняет СМИ. — Позже стало известно, что мужчина скончался в машине скорой помощи; тяжелораненую женщину госпитализировали».

На месте происшествия сейчас работает следственная группа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, открывший стрельбу в здании новокузнецкого суда задержан. По предварительным данным, он пришёл в суд с ружьём и выстрелил в судебного пристава.

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