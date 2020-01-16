Мумбаи, Индия, , 08:09 — REGNUM При столкновении скорого поезда Lokmanya Tilak Express и товарного состава в Индии пострадали не менее 20 человек. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Уточняется, что столкновение произошло в штате Одиша, неподалёку от города Каттак, ориентировочно в 7:00 по местному времени. Скорый поезд, следовавший по маршруту Мумбаи — Бхубанешвар, столкнулся с товарным составом, в результате чего восемь пассажирских вагонов сошли с рельсов.

По информации, которой располагает телеканал, в результате происшествия пострадали не менее 20 человек. Все они доставлены в больницу. По заявлению официальных лиц, «они вне опасности».

Причины произошедшего выясняются. Предположительно, к столкновению привёл сильный туман.