Петропавловск-Камчатский, , 07:20 — REGNUM Пожарные ликвидировали возгорание в кафе в селе Кавалеровском Усть-Большерецкого района Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Возгорание произошло кафе на улице Рябикова в районе 07:56 по местному времени (22:56 по московскому). Пожар был ликвидирован в течение двух часов. Погибших и пострадавших не было. В результате пожара кафе оказалось повреждено на 30%, причины возгорания устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 16 января произошел пожар в одноэтажном частном доме в Южно-Сахалинске. Огнем была охвачена площадь в 56 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

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