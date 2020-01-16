Чита, , 07:16 — REGNUM Мужчина, которого подозревают в убийстве двух человек в Чите, задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 16 января сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУСК РФ по Забайкальскому краю.

По данным следствия, 15 января во время совместного распития спиртного мужчина 1987 года рождения нанес несколько ударов ножом двум другим мужчинам 1977 и 1979 годов рождения, которые скончались на месте от полученных ран. Согласно предварительным данным, подозреваемый является военнослужащим, а потерпевшие — гражданскими лицами.

Проводится комплекс мероприятий по выяснению деталей происшествия. В случае подтверждения информации, дело об убийстве будет передано в военное следственное управление СК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года решением Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам исправительной колонии строгого режима военнослужащего за совершенные им убийство и разбой.

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