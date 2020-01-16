Новосибирск, , 06:40 — REGNUM В Новосибирске накануне вечером, 15 января, жителей левого берега напугали громкий хлопок и клубы дыма на территории ТЭЦ-2 возле Дмитровского моста.

«Был хлопок, грохот, — цитируют «Вести Новосибирск» жительницу Новосибирска, ставшую свидетельницей происшествия. — Я оглянулась, красное пламя видела точно и клубы чёрного дыма. Небольшой, то есть не вся-вся ТЭЦ, но такой локальный был точно».

В Сибирской генерирующей компании уже прокомментировали инцидент.

«15 января вечером сработали предохранительные клапаны на пылесистеме. С причинами в данный момент разбираются специалисты. На подаче тепла и электроэнергии ситуация не сказалась. Приносим свои извинения жителям за доставленное беспокойство», — отметили в СГК.